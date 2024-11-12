Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Çalışkan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, "Biz Kardeşiz Ağaçlandırma Projesi" çerçevesinde Türk gençliğiyle birlikte çınar ağacı fidanlarını toprakla buluşturdu. Ülkü Ocakları olarak doğa ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, büyük ilgi gördü.

Çalışkan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü, Türk milletinin asırlık geleneğinde önemli bir yeri olan çınar ağacı fidanlarıyla taçlandırmak istedik. ‘Biz Kardeşiz Ağaçlandırma Projesi’ kapsamında Türk gençliğiyle birlikte çınar ağaçlarını toprakla buluşturduk. Bu etkinlik, hem çevremize olan sorumluluğumuzu yerine getirmek hem de ağaçlandırma bilincini gençlerimize aşılamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz önemli bir adım olmuştur. Çınar ağaçları, köklü geçmişimizin ve Türk milletinin gücünün simgesi olarak burada filizlenecek ve büyüyecektir" dedi.