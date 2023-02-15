Türkiye’yi derinden etkileyen deprem sonrasında Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İhtiyaç olan kansa kan vereceğiz, emekse emek vereceğiz, mücadeleyse mücadele edeceğiz, üzerimize göçen binaları mutlaka kaldıracağız” sözü üzerine il ve ilçe ocak mensuplarını Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet etti ve yüzlerce ülkücünün kan bağışında bulunmasını sağladı.

Türkiye’yi derinden etkileyen deprem sonrasında Balıkesir Ülkü Ocakları İl Başkanı Kazım Çalışkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İhtiyaç olan kansa kan vereceğiz, emekse emek vereceğiz, mücadeleyse mücadele edeceğiz, üzerimize göçen binaları mutlaka kaldıracağız” sözü üzerine il ve ilçe ocak mensuplarını Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet etti ve yüzlerce ülkücünün kan bağışında bulunmasını sağladı.

Balıkesir Ülkü Ocakları il ve ilçe teşkilatları hızlıca koordine olarak deprem bölgesi için yardım seferberliği başlatarak depremzedelere kuru gıda, bebek maması, temizlik ürünleri, battaniye ve çok sayıda arama kurtarma faaliyetinde kullanılabilecek malzeme tedarik ederek deprem bölgesine gönderdi.

Balıkesirli vatandaşların yardımlarını da ev ev gezip alarak il ve ilçe ocak binalarında tasnif eden Ülkü Ocakları mensubu gençler bölgeye ulaştırılacak yardımların da tırlara yüklenmesinin ardından deprem bölgesine gönderilmesine yardım etti.