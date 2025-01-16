Cumhurbaşkanlığı Yatırım Bütçesi kapsamında Gönen Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesine 4 milyar 50 milyon Türk lirası kaynak aktarıldı. AK Parti Gönen İlçe Başkanı Zeriyya Dağlı, projeyi Gönen için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Bütçesi kapsamında, Gönen ilçesini tarımsal üretim ve teknoloji entegrasyonunda öncü bir konuma taşıyacak Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesine 4 milyar 50 milyon Türk lirası dev bir kaynak aktarıldı. Bu tarihi yatırımın detaylarını sosyal medya hesaplarında paylaşan AK Parti Gönen İlçe Başkanı Zeriyya Dağlı, Gönen’e yapılan bu büyük yatırımı "ilçemiz için bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Başkan Dağlı, projeye verilen destek için Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan’a teşekkür ederek, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e yapılan ziyaretin ardından talebin güçlü bir şekilde iletildiğini vurguladı. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tarım ve kırsal kalkınmaya verilen bu önem, Gönen için olduğu kadar ülkemiz tarımı için de tarihi bir adımdır," dedi.

Gönen Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesi kapsamında, ilçenin doğal zenginlikleri arasında yer alan jeotermal enerji, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinden faydalanılarak modern teknolojik seralar inşa edilecek. Bu seralarda, yenilenebilir enerjiyle desteklenen sistemlerle tohum, fide, sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılacak. Ayrıca, tarımsal üretimi destekleyecek sanayi tesisleri de OSB bünyesinde yer alacak.

Başkan Zeriyya Dağlı, bu yatırımla Gönen’de tarımsal üretim ve sanayi entegrasyonunun sağlanacağını belirterek, "Projemiz, ekonomik büyümeyi ve istihdamı artırarak Gönen’imize büyük bir ivme kazandıracak. Çiftçilerimiz ve sanayicilerimiz için yeni fırsatlar oluşturacağız. Balıkesir’i tarım ve teknoloji entegrasyonunda lider bir konuma taşıyacağız," dedi.

Bu önemli yatırımın Gönen’e kazandırılmasında emeği geçen tüm isimlere teşekkür eden Dağlı, "Hükümetimizin ve partimizin Türkiye’yi tarım ve hayvancılıkta dünya liderleri arasına taşımak için verdiği çaba, bu yatırımda bir kez daha kendini göstermiştir. Balıkesir ve Gönen olarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz," şeklinde konuştu.

Gönen Tarıma Dayalı İhtisas OSB projesi, tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayarak hem bölgesel hem de ulusal düzeyde önemli bir örnek teşkil edecek. Başkan Zeriyya Dağlı, projeyi ilçenin geleceği için tarihi bir adım olarak nitelendirerek, "Bu gurur hepimizin! Gönen’imiz, Balıkesir’imiz ve ülkemiz için hayırlı olsun," diyerek sözlerini tamamladı.