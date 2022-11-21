Balıkesir Ticaret Odası’nın iki listeli seçiminde kazanan Mehmet Çetin oldu. Sarı liste ile seçime giren Mehmet Çetin Faruk Kula’nın vefatının ardından başkanlığa getirilen Ersin Erdoğmuş’un listesini geçti. 121 üyenin oy kullandığı seçimde Mehmet Çetin 69 oy alırken Ersin Erdoğmuş 50 oyda kaldı. Seçimde 2 oy geçersiz sayıldı.

Balıkesir Ticaret Odası’nın iki listeli seçiminde kazanan Mehmet Çetin oldu. Sarı liste ile seçime giren Mehmet Çetin Faruk Kula’nın vefatının ardından başkanlığa getirilen Ersin Erdoğmuş’un listesini geçti. 121 üyenin oy kullandığı seçimde Mehmet Çetin 69 oy alırken Ersin Erdoğmuş 50 oyda kaldı. Seçimde 2 oy geçersiz sayıldı.

"Alnımın teriyle kazandım"

Çetin seçim sonrasında yaptığı açıklamada, “Ben 1992 yılında Ticaret Borsası’nın meclisine girdim. 3 dönem meclis üyeliği, 3 dönem yönetim kurulu üyeliği, 5 dönem Ankara TOBB delegeliği yaptım. Rahmetli Faruk Ağabeyimle beraber başladım, bu yola da beraber çıktım. Kendisi nur içinde yatsın. Faruk Ağabeyle başladım, rahmetli olunca arkadaşlarla devam ettik, seçim oldu, seçimde de Allah’ın izniyle kazandık” diye konuştu.