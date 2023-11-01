Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi “Balıkesir Teknokent’in” 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu başkanlığında gerçekleştirilen genel kurula Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, OSB Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ile Teknokent Genel Müdürü Fethiye Burcu Aydemir katıldı.