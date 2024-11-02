Balıkesir’de “İklime Uygun Tarım Projesi” kapsamında düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek fuarların daha güçlü ve sayıca da artacağını belirterek, yeni fuar merkezi talepleriyle ilgili olarak “Valiliğimizin öncülüğünde Büyükşehrimiz, odalarımız, borsamız beraber Balıkesir’imize güzel bir fuar merkezi kazandıracağız” dedi.

Balıkesir’de “İklime Uygun Tarım Projesi” kapsamında 1-5 Kasım günleri arasında düzenlenecek Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş birliğinde Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde bu yıl ilki düzenlenen fuarın açılış törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Bilcanlı, sektör temsilcileri, akademisyenler ve çiftçiler katıldı. Bu yıl ilki düzenlenen fuarın Balıkesir’deki tarım ve hayvancılık sektörünün kalkınmasına önemli katkılar sunacağını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin fuar alanı ihtiyacını gidermek için , “Valiliğimizin öncülüğünde Büyükşehrimiz, odalarımız, borsamız beraber Balıkesir’imize güzel bir fuar merkezi kazandıracağız” dedi.

Fuar merkezi kazandıracağız

İlki gerçekleşen fuarın Balıkesir için çok önemli olduğuna vurgu yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Tarım ve hayvancılığın başkenti diyoruz. Ama tarım ve hayvancılıkla ilgili fuarların öne çıktığı ve örnek olan bir fuar organizasyonuna ihtiyacımız vardı. Bu birincisidir. İkincisi çok daha güçlü olacak. Daha sonra da bu devam edecek. Ve inşallah Balıkesir’imize yakışır bir fuar alanıyla da taçlandıracağız. Hep birlikte beraberlik içerisinde Valiliğimizin öncülüğünde Büyükşehrimiz, odalarımız, borsamız beraber Balıkesir’imize güzel bir fuar merkezi kazandıracağız” dedi.

Tarım ve hayvancılık kırmızı çizgimiz

Balıkesir’in geniş coğrafyasıyla büyük ve zenginliklere sahip olduğunu belirten Akın, “Balıkesir’imiz tarım sektörü açısından ülkemizin öncü kentlerinden bir tanesi. Pek çok coğrafi işarete sahip tarımsal ürünümüz var. Büyükbaş ve küçükbaşta bölgemizde ve ülkemizde önemli bir konumdayız. Dünya çapında ödüllü ballarımız var. Dünyanın en kaliteli zeytinleri bölgemizde yetişiyor. Biz de bu öncü rolümüzün bilinciyle kentimizin tarım potansiyelini çok daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Balıkesir olarak, tarım ve kırsal kalkınma konusunda yapacağımız çalışmalarla eminim ki ileriye doğru çok daha iyi bir noktaya hep birlikte geleceğiz.” dedi. Şehirlerin kalkınmasında planlamanın hayati önem taşıdığına değinen Akın, bu anlamda Balıkesir’de Planlama ve Kalkınma Ajansını kurduklarını söyledi. Yapılan ve hayata geçirdikleri tüm projelerde tek amaçlarının çiftçinin toprağını terk etmemesi sağlamak olduğunu ifade eden Akın, “Göreve geldiğimizden bugüne kadar Balıkesir’de tarım ve hayvancılık sektörüne hayat vermek için birçok adım attık. Tarımın ve hayvancılığın önemine de dikkat çekiyoruz. Çünkü kentimizdeki sürdürülebilir tarım ve hayvancılık bizim kırmızı çizgilerimizden bir tanesi” şeklinde konuştu.

Bamyadan sonra sıra humus, elma ve kırmızı meyvelerde

Üreticinin devamlılığını sağlamak ve pazar sorununu ortadan kaldırmak için Çiftçimize Destek Programını parça parça hayata geçirmeye başladıklarını aktaran Akın, “Bu kapsamda üreticimize, belirli destekler sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Üreticimizden piyasa fiyatının üzerinde satın aldığımız ürünleri katma değeri yüksek ürünlere çevirip ihraç ediyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bamyaydı. Şimdi Gönen’de humusla devam edeceğiz. Bugünlerde de çiftçimizin susam, kırmızı meyveler ve elmalarını satın alarak Balıkesir’de çiftçimizle sözleşmeli tarımla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu şekilde maalesef toprağını terk eden, köyünü boşaltan, artık topraktan uzaklaşan vatandaşlarımızı tekrar toprağına dönmeye ve orada üretip kazanmaya teşvik etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Fuar, önemli yere sahip

Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi açısından büyük önem taşıyan Balıkesir’de bu yıl ilki düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “Balıkesir, tarım, tarih kültür şehri diyoruz. Ama en önemlisi de Balıkesir Türkiye’yi doyuran tarım şehri diyoruz. Durum böyle olunca böyle bir şehre yakışan bizim de bu anlamda Balıkesir’imize çok önemli marka değer katacak olan bu tip organizasyonlar bu tip fuarlardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın ise “Yaşadığımız dönemde tarımın, gıdanın, suyun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki dönemde savaşların da, uluslararası rekabetin de bu çerçevede gerçekleşeceğini unutmamamız lazım diye düşünüyorum” dedi.

Başkan Akın’a teşekkür

Fuarın gerçekleştiği Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nin kentte bulunan en iyi fuar alanı olduğunun fakat bunun yeterli olmadığını belirten BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, “Bu fuarın gerçekleşmesi ve şehrin fuarı olması için bizleri heyecanıyla destekleyen ve de sahiplenen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın Beyefendiye teşekkür ederiz.” şeklinde konuşurken, Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Bilcanlı “Bu fuar şehrimiz için çok büyük bir önem arz etmektedir” dedi.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, düzenlenen fuarın önemli olduğunu ifade ederken, Balıkesirli üreticilerin her şeyin en iyisini hak ettiğini söyledi. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin “Bu fuar tarım sektöründe yeni bakış açıları geliştirecektir.”