Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, görevine başlamasının ardından saha ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki tarım faaliyetlerini yerinde incelemek ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Gönen’e gelen İl Müdürü Düzgün, ilçenin tarımsal potansiyelini değerlendirdi.

Gönen ziyaretinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Emiral ile birlikte çeltik üretiminde önemli bir konumda bulunan Zeki Gıda’yı ziyaret eden Düzgün, firma yetkilisi Zeki Dağlı ve AK Parti Gönen İlçe Başkanı Zekeriyya Dağlı ile bir araya geldi. Görüşmede, çeltik üretimi başta olmak üzere Gönen’in tarımsal yapısı, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İl Müdürü Hüseyin Düzgün, Balıkesir’in önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu belirterek, "Göreve başlamamızın hemen ardından bölgedeki üreticilerimiz ve işletmelerimizle buluşarak, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunları dinlemeye, çözüm yolları üretmeye odaklandık. Gönen, özellikle çeltik üretimi konusunda önemli bir merkez ve burada yapılan çalışmalar bizler için çok kıymetli," dedi.

Zeki Dağlı ise, çeltik üretim süreci ve firmanın faaliyetleri hakkında bilgi verirken, üreticilerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. AK Parti İlçe Başkanı Zekeriyya Dağlı da bölgenin tarımsal üretimine yönelik teşvik ve desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı. Gönen’in tarımsal faaliyetlerini daha yakından incelemek ve üreticilerle bir araya gelmek adına yapılan ziyaretin, sektör temsilcileri ve yerel yöneticilerle iş birliği içinde daha verimli çalışmaların önünü açması bekleniyor.