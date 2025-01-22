Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde nöbet değişimi yaşandı. İl Müdürü Erkan Alkan genel müdür yardımcılığına atanırken, yerine Çankırı il müdürü Dr. Hüseyin Düzgün atandı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan İl Müdürü Erkan Alkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanırken, yerine Çankırı İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün getirildi.

Tarım İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün kimdir?

Dr. Hüseyin Düzgün, Balıkesir’e atanmasından önce 2020 yılından bu yana Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapıyordu. Düzgün, Balıkesir’de tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalardaki çıtayı daha üst noktalara taşımayı hedefliyor.

Balıkesir’de görev yaptığı süre boyunca tarım ve gıda sektörlerine yönelik projelerde başarılı çalışmalara imza atan Erkan Alkan, artık Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet verecek.