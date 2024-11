“Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesiyle toplamda bin 52 sahipsiz sokak hayvanını yeni yuvalarına kavuşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Vetbüs ile 20 ilçedeki can dostların imdadına koşuyor. 20 ilçede 10 ay boyunca 453 kuduz aşılaması, 648 iç-dış parazit ilaçlaması ve 782 tedavi işlemi gerçekleştiren ekipler Vetbulans ile bin 928 acil vakaya müdahale ettiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılının Ocak ayından Ekim ayına geçen süre içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili veriler paylaşıldı. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde başlatılan “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesiyle candostlar.balikesir.bel.tr web sayfası aracılığıyla vatandaşlara toplam 430 sahiplendirme işlemi yapıldı. Barınak ve tedavi merkezlerinden de sahiplenilen 662 sokak hayvanıyla birlikte toplam bin 52 can dost yeni yuvalarına kavuşmuş oldu. Türkiye’ye örnek olan bu proje kapsamında sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısını azaltarak hak ettikleri sağlıklı ortama kavuşmalarını sağlayan belediye, Vetbüs ve Vetbulans hizmetleriyle de sokak hayvanlarının tedavi ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Bin 52 can dost yeni yuvalarına kavuştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından can dostların sıcak yuvalarına kavuşmaları için oluşturulan “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesi hız kesmeden devam ediyor. Başladığı günden bu yana Türkiye’ye örnek olan sokak hayvanları sahiplendirme seferberliği kapsamında kurulan web sitesi aracılığıyla vatandaşlar, can dostlara yuva oluyor. Sahiplendirme projesi kapsamında candostlar.balikesir.bel.tr web sayfasından vatandaşlara toplam 430 sahiplendirme işlemi yapıldı. İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 142, Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi’nde 417, Edremit Tedavi Merkezi’nde 22, Bandırma Tedavi Merkezi’nde 35 ve Altıeylül Tedavi Merkezi’nde 6 olmak üzere toplam bin 52 can dost yeni yuvalarına kavuştu.

Sokak hayvanlarına kesintisiz tedavi hizmeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde bin hayvan kapasitesine sahip olan İvrindi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından 2 bin 378 kısırlaştırma, 4 bin 80 Tedavi, 142 sahiplendirme işlemi gerçekleştirildi. Toplam kapasitesi 500 olan Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi 10 ayda bin 193 kısırlaştırma, bin 848 tedavi, 417 sahiplendirme işlemi gerçekleştirdi. Bin 209 kısırlaştırma ve 9 bin 921 tedavi gerçekleştiren Edremit Tedavi Merkezi’ndeki 22 can dost, hayvan severler tarafından sahiplenildi. 35 sokak hayvanını yeni yuvalarına kavuşturan Bandırma Tedavi Merkezi’nde hayvanlara yönelik bin 447 kısırlaştırma ve bin 551 tedavi imkânı sağlandı. İlk 10 ayda 2 bin 221 can dostun tedavisini gerçekleştiren Altıeylül Tedavi Merkezi’nde 291 kısırlaştırma işlemi yapılırken 6 can dost da sahiplendirildi.

Bir yıllık veteriner hizmeti, kulübe ve mama desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sahiplendirme projesi kapsamında; bakımevlerinden sokak hayvanı sahiplenen vatandaşlara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kulübe, mama ve bir yıllık veteriner hizmetleri desteği de sağlanıyor. Mama dağıtım faaliyetleri kapsamında 6 bin vatandaşa 36 ton mama dağıtımı gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; 5199 sayılı kanun gereği yerel hayvan koruma gönüllüleri tabiri kaldırıldığından ve sokak hayvanlarının sahiplenilinceye kadar bakımevinde kalması gerektiğinden mama dağıtım faaliyetleri yalnızca bakımevlerinden sahiplenilen can dostlar için devam ediyor.

Vetbulans bin 928 acil vakaya müdahale etti

Sokaklarda tedavi ihtiyacı olan sokak hayvanlarının imdadına koşan Vetbulans ile bin 928 vakaya müdahale edilerek bakımevlerine sevkleri sağlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Vetbüs, 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana farklı günlerde 20 ilçeyi gezerek 10 aylık süreçte toplam 453 kuduz aşılama, 648 iç-dış parazit ilaçlama, 26 ultrason uygulaması ve 782 tedavi işlemi gerçekleştirdi.