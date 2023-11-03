Balıkesir ormanlarında silvikültür çalışmalarına hız kazandıran Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, eğitimlerin 2’nci gününde Dursunbey ilçesinden devam etti.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan tüm işletme şeflerine yönelik planlanan Silvikültür Uygulamaları eğitiminin 2’nci günü, yağan yağmur ile birlikte Dursunbey, Alaçam, Bandırma ve Gönen Orman İşletme Müdürleri ile İşletme Şeflerinin katılımıyla Dursunbey ilçesinde gerçekleştirildi.

Eğitimde, ormancılığının gözbebeği ve ilk mektebi olan Dursunbey ormanlarında belirlenen tatbikat noktalarında tüm silvikültürel faaliyetler, Silvikültür Dairesi Başkanı uzman Şube Müdürlerince tatbiki olarak gösterildi. Şiddetli yağan yağmura rağmen şefler ilgiyle ve etkin takip edilen eğitimde bilgiler tazelendi.

Eğitim sonunda yapılan değerlendirme toplantısında Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temur, yağmur altında gerçekleştirilen eğitimi, şeflerin hayatları boyunca unutamayacaklarını ifade ederek, eğitimi etkin dinlemeleri katkı ve katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Mesleğe başladığı ilk yıllarda Bursa’da görev yaparken yağmur altında katıldığı eğitimi unutamadığını, mesleğinin ilk basamaklarında olan Şeflerin de bu eğitimi unutamayacaklarını, eğitimin ormancılığının okulu olan Dursunbey’de gerçekleşmesinin hafızalarda ayrı bir yer tutacağını ifade ederek, Silvikültür Dairesine düzenledikleri eğitim ve uzman Şube Müdürlerinin verdikleri çok faydalı bilgilerden dolayı teşekkür etti.