Balıkesir Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü tarafından öğrencilerin yenilenebilir enerji alanında deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla Fotovoltaik Uygulama Laboratuvarını hayata geçirildi.

MYO’lu öğrenciler çevre dostu malzemeler ile çevre dostu laboratuvar için adım attı. Öğrenciler geri dönüştürülen malzemelerle yeni laboratuvar kurdu. Konu hakkında bilgi veren Balıkesir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatmagül Tolun, öğrencilerin fotovoltaik sistemler ve güneş enerjisi uygulamalarına yönelik bilgilerini pekiştirerek pratik deneyimler kazandırılması ve sektöre hazır bireyler yetiştirmek amacıyla tasarlanan bu laboratuvarın, geri dönüşüm malzemelerinin değerlendirilerek bölüm hocaları ve öğrencilerle birlikte kurulduğunu belirtti. Müdür Doç. Dr. Fatmagül Tolun, Assan Panel firmasının hibe ettiği sandviç panellerinin de kullanıldığı laboratuvarın kurulumunda, BAÜN Yenilenebilir Enerji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi de bilgi ve tecrübesiyle destek olarak önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.