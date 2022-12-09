Balıkesir’de Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) 40 kişi üye oldu. Yeni üyelerin katılımı sebebiyle MHP İl Binasında yapılan törene İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Balıkesir’de Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) 40 kişi üye oldu. Yeni üyelerin katılımı sebebiyle MHP İl Binasında yapılan törene İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

MHP İl Başkan Ekrem Gökay Yüksel ve Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, KAÇEP Başkanı, Yönetimi ve Yeni katılım yapan üyeler ile birlikte İl Başkanlığında tertip ettiği ‘’Sen Yoksan Bir Eksiğiz’’ temalı üye kabul töreni gerçekleşti. Yaklaşık 40 yeni üyenin kayıt yapılıp, parti rozeti takılmasından sonra İl Başkanı Yüksel yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. "Sen Yoksan Bir Eksiğiz’’ temalı üye kabul törenimizi gerçekleştirdik.

Türk milleti her türlü zorluğu yenebilecek güçtedir. Partimize katılımlar bu gücün harekete geçmesinin işaret fişeğidir. Türk milleti daha önce de birçok sıkıntılı evreye girmiş, fakat gösterdiği azim ve kararlılıkla bu cenderelerden çıkmasını bilmiştir. MHP işte bu azim ve kararlılığın siyasi mekanizması, Türkiye Sevdalılarının toplanma yeri ve Milli taarruzun karargâh merkezidir. İnsanımızın böyle kararlı olması bizlere büyük güç veriyor. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde MHP çatısı altında bir araya gelen bu aile Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ailedir. Cumhur İttifakı Türkiye’nin aydınlık geleceğidir. Bugün aramıza katılan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Onlarla birlikte yol yürümek ve Lider Ülke Türkiye için 2023 yılına doğru birlikte adım atmak gerçekten bizler için onur vericidir. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz”