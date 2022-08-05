Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’in uzun süredir tedavi gören babası 1950 doğumlu Cevdet Yüksel’in hayatını kaybetti. Yılmaz’ın vefat haber i Balıkesir’de ve Ülkücü camiada büyük üzüntü oluşturdu. Cevdet Yüksel’in Cenazesi yarın cuma günü ikindi namazına müteakip Zağnos Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Altıeylül ilçesinde bulunan Çınarlıdere mezarlığına defnedilecek.

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