Depremin yaşandığı afet bölgesine giderek arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde çalışan Balıkesir MEB AKUB ve AFAD gönüllüsü ekip, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile bir araya geldi.

Depremin yaşandığı afet bölgesine giderek arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde çalışan Balıkesir MEB AKUB ve AFAD gönüllüsü ekip, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 10 ilde yıkıma ve can kaybına sebep olan deprem felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi) ve AFAD gönüllüleri tecrübelerini ve gözlemlerini İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile paylaştı.

Öğretmenler başta olmak üzere 1 hemşire, 1 tercüman, 5 aşçı ve 28 rehberlik ve psikolojik danışmanın yer aldığı MEB AKUB ve 41 AFAD gönüllüsünden oluşan 76 kişilik ekip, 7 Şubat-22 Şubat arası zor şartlar altındaki afet bölgesinde, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştı. Malatya’da AFAD ile koordineli bir şekilde arama kurtarma, çadır kurma, psikososyal destek ve sosyal yardım gibi görevleri özveriyle yerine getiren ekip, ihtiyaç duyulan her alanda görev aldı.

Afet bölgesinde yaşadıklarını paylaşan ekip üyeleri diğer ekiplerle iş birliği içinde arama kurtarma çalışmalarında yer aldıklarını, çadır kentin kurulması ve yönetimi başta olmak üzere deprem bölgesine gönderilen yardımların boşaltılması, depolanması, dağıtılmasında ve ihtiyaç duyulan her alanda görev yaptıklarını anlattılar. Bu büyük afetin açtığı yıkım ve can kaybını yerinde görmenin çok acı olduğunu fakat bir cana dokunmanın ve insanlara yardım etmenin vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade ettiler.

Afet bölgesinde fedakârca çalışan MEB AKUB ve AFAD gönüllülerine teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, depremzedelerin yaralarına bir nebzede olsa ilaç olduklarını, çok önemli bir görev üstlendiklerini belirtti. Ali Tatlı, zor zamanlarda devletin tüm kurumları ile her türlü desteği sağladığını ve milletin el ele vererek yaraları birlikte sarabilmek için tek yürek olduğuna değindi. İl Müdürü Ali Tatlı, "Sizler depremden etkilenen 10 ilimizden birisi olan Malatya’da canları kurtarmak için tüm gücünüzle çalıştınız. Depremzedelere umut ışığı oldunuz. Gönüllülük esasıyla hareket ederek zorlu şartlar altında çalışan, emeği geçen MEB AKUB ve AFAD gönüllülerimize teşekkür ederim" dedi.