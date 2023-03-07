Balıkesir’in tescilli Balıkesir kuzusunu çoğaltmak adına Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı belediyesi iş birliği ile "damızlık koyun üretim tesisi" kuruldu. Türkiye genelinde en çok kıvırcık koyunun bulunduğu Balıkesir’in doğal şehir unvanlı Sındırgı ilçesi, hayvancılık alanında da marka değer olmaya hazırlanıyor.

Balıkesir’in tescilli Balıkesir kuzusunu çoğaltmak adına Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı belediyesi iş birliği ile "damızlık koyun üretim tesisi" kuruldu. Türkiye genelinde en çok kıvırcık koyunun bulunduğu Balıkesir’in doğal şehir unvanlı Sındırgı ilçesi, hayvancılık alanında da marka değer olmaya hazırlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hayvancılık alanında yapılan destekler ile daha önceden dağıtılan damızlık koyunlar sayesinde Sındırgı genelinde kıvırcık koyun sayısı 80 bini geçti.

Üretimi daha da artırmak ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek amacıyla Sındırgı’da 11 bin 930 metrekare alanda damızlık kıvırcık kuzu üretim tesisi kuruldu. 200 adet damızlık koyun ve 12 adet kuzu ile faaliyete geçirilen tesisin hedef kapasitesi 800 adet. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliği ile faaliyete geçirilen tesiste çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Kapasiteyi artırmak adına ikinci hayvan ağılı için de çalışmalara başlandı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte örnek bir tesis olacağı belirtiliyor.

Balıkesir kuzusu üretimini teşvik ve kıvırcık koyun ırkını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, doğal şehir Sındırgı’nın doğal ürünlerde olduğu gibi hayvancılık alanında da bir marka değer olacağını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı’nın bir damızlık üretim tesisindeyiz. Coğrafi işaretli Balıkesir kuzusu olarak bildiğimiz ve İstanbul’da en güzel mekanlarda, kişi doğu kültüründe gelen bir kebapçı bile olsa ’Kuzularımız Balıkesir’den gelmiştir’ diye övünerek anlatıyor. Bu kaynağı Balıkesir kuzusunun üretimini artırmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in beş ilçesinde kurduğu damızlık tesislerini de destekliyor. Burada 200 tane koyunumuz, 135 tane de kuzumuz var. Bunlar artarak devam edecek. Buradaki düşünce damızlıkla beraber koçları ve koyunları vatandaşa belli desteklerle vererek onların elindeki koyunları da kıvırcık koyuna çevirebilme gayreti. Böylece de kültürü bize ait olan bizim bölgemizde yetişme imkânı olan ve etinin lezzeti ile nam salmış Balıkesir kuzusunu vatandaşın çokça yetiştirebilmesini sağlayabilmek. Bu nedenle Sındırgı İbiller Mahallemize kurduğumuz çiftlik hakikaten örnek bir çiftlik oluyor. Bu örnek çiftlik çalışmalarını vatandaşa rekabet değil, vatandaşı elindeki koyununu daha iyileştirmek için yapıyoruz. Sındırgı’da da hem keçinin peyniri, Balıkesir kuzusu diye olarak bildiğimiz kıvırcığın eti herkesçe biliyor, insanlar pazara geldikleri zaman bunları almak için gayret ediyor. Bizler de yünlü tulum peyniri gibi ’Art Of Taste’ listesine giren, UNESCO listesinde bulunan bir peyniri de ortaya çıkararak aslında halkımızın gelirlerini artırabilmek ve elindeki malının da para etmesini sağlayacak işler yapıyoruz" dedi.

İlçede bulunan öğrenciler de belirli periyotlarda hayvancılıkla ilgili bilgi almak, yerinde görmek adına tesise ziyarette bulunuyor.