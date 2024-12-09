Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri Karesi’de Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü’nün yürüttüğü Çay Deresi 4. Kısım Islah Çalışmaları ile eş zamanlı olarak yağmur suyu drenaj projelerini başlattı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’de kaliteli hizmet ve sorunsuz altyapının sürekliliği için çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Karesi ilçesindeki altyapı yatırımları kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü’nün yürüttüğü Çay Deresi 4. Kısım Islah Çalışmaları ile eş zamanlı olarak yağmur suyu drenaj projelerini hayata geçiriyor.

Bölgede yoğun yağışlar nedeniyle yaşanabilecek su taşkınlarını ve sel tehlikesini önlemek için BASKİ ekipleri planlanan dört geçişten ilkini tamamladılar.

Şehri daha güçlü bir altyapıya kavuşturma hedefiyle çalışan BASKİ ekipleri, 20 metre uzunluğundaki 600’lük yağmur suyu hattının yanı sıra baca montajını gerçekleştirdiler. Ahmet Toprak Caddesi’nde yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını sürdüren ekipler diğer üç geçiş için de trafiği aksatmamak ve vatandaşlara mağduriyet yaratmamak için gece çalışması yapıyorlar.

DÖRT GEÇİŞTEN İLKİ TAMAMLANDI

Bölgenin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen çaplarda yağmur suyu drenaj hatlarının inşasına başlayan BASKİ ekipleri, toplam dört adet geçişten ilkini tamamladı. 20 metre 600’lük bir adet bacanın montajı gerçekleştirilirken diğer üç geçiş için trafik yoğunluğunu azaltmak için gece çalışması yapıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Çay Deresi 4. Kısım ıslahıyla beraber yapılan çalışmalarda toplamda 80 metrelik metraja sahip; iki tanesi 800’lük yağmur suyu hattı, bir tanesi ise 1000’lik yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına başlandı. Ayrıca bölgede uygun noktalara yağmur sığ drenajı için mazgallar konularak çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

Yağmur suyu drenaj projeleri kapsamında Ahmet Toprak Caddesi’nde yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına başlandı. Bölgedeki yağmur suyu birikintilerini azaltmayı hedefleyen proje sayesinde özellikle yoğun yağış dönemlerinde meydana gelen su baskınlarının da önüne geçilecek. İlçenin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik atılan bu adımlar, bölge sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.