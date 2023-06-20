Balıkesir’in Gömeç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Gömeç ilçesinde silah, mühimmat imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda; 4 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 646 adet tabanca fişeği, 10 adet av tüfeği kartuşu, 4 şarjör, 1 bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.