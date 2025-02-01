Balıkesir itfaiyesi sabaha karşı çıkan yangınlarda yoğun mesai yaşadı. Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sabaha karşı meydana gelen iki yangına müdahale edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi 112 sağlık ekipleri tarafında hastaneye sevk edildi.

Yangın olayları sabaha karşı meydana geldi. Karesi İlçesi Atatürk Mahallesi Manolya Sokak No:30’da sabah saatlerinde çıkan çatı yangınına Karesi ekipleri müdahale edilerek söndürüldü. İtfaiye ekipleri sokakta park eden araçlara rağmen çatı yangınını söndürdü.

İkinci yangın Altıeylül Mahallesi Çıkmaz Sokak Özmen Apartmanında çıktı. Yangına, Karesi Grup Amirliği personeli müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen üst kattaki bir kişi 112 sağlık ekibine teslim edilerek, hastaneye sevk edildi.