Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD personeli ve 15 kişilik BALDAK gönüllüsü ile birlikte arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Malzeme ve teçhizat eğitiminin de yapıldığı alanda olaylara hızlı ve etkin müdahale edebilmek adına yapılması gerekenler anlatıldı.

Muhtemel afet durumlarında olaylara anında müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek için yoğun mesai harcayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı öncülüğünde saha eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli ve Balıkesir Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü (BALDAK) gönüllülerinin de katılımıyla şehit itfaiye eri Kamil Çağlar Eğitim Merkezi’nde hafif düzey arama kurtarma, malzeme ve teçhizat eğitimi gerçekleştirdi. K9 köpeğinin de yer aldığı tatbikatta deprem ve göçük gibi durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

“Eğitimlere önem veriyoruz”

Eğitimlerde; doğal afet ve yangın durumlarında yüksek noktalarda müdahale yeteneği, kullanılacak teçhizat ile çalışma disiplini konusunda bilinçlendirmeler yapıldı. Muhtemel afet durumlarına karşı teorik ve saha eğitimleri ile personelin daima hazır durumda olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, “Balıkesir İtfaiyesi olarak AFAD personeli ve 15 kişiden oluşan BALDAK gönüllülerimiz ile birlikte hafif düzey arama kurtarma, malzeme ve teçhizat eğitimi gerçekleştirdik. Ülkemiz deprem kuşağında ve şehrimizde deprem riski olduğu için bu tür eğitimlere, tatbikatlara da önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.