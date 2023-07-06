Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın uluslararası platformlarla gerçekleştirdiği iş birlikleri ve projeler, Balıkesir’i, Türkiye’de uluslararası bir üs haline getiriyor.

Türkiye’nin ilk Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Şehirler Ağı Ofisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Durum Merkezi, Balıkesir’de açılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, Balıkesir’in uluslararası rolünün güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların şehre yansıması artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler’in en önemli organizasyonlarından birisi olan Dünya Habitat Günü’ne ev sahipliği yapan Balıkesir’e, Türkiye’nin ilk Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Şehirler Ağı Ofisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Durum Merkezi açılıyor.

Şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için atılan önemli bir adımı temsil eden ofis, Türkiye’nin geleceğine yön verecek sürdürülebilirlik hamlelerine ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine olan bağlılığını ve yerel yönetimlerin bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol üstlendiğinin en önemli göstergelerinden biri olan ofis sayesinde şehirler daha yaşanabilir, güvenli ve sürdürülebilir hale gelmeleri için gerekli bilgi ve deneyime ulaşabilecek.

Şehirlerarasındaki iş birliği ve dayanışmayı da güçlendirecek olan Ofis ile Balıkesir, Türkiye’nin geleceğine yön veren sürdürülebilirlik hamlelerine ev sahipliği yaparak ülkedeki diğer şehirlere ilham kaynağı olacak. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada şehirlerin önemine dikkat çekerek Türkiye’nin bu alandaki çaba ve başarılarını küresel ölçekte tanıtmayı hedefleyen ofis, sürdürülebilir kalkınma hedefleri istikametinde politika ve uygulama örneklerine erişim, sürdürülebilirlik alanında uluslararası projeler ve fonlarla iş birliği fırsatları sunacak.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı’nın Türkiye Ofisi’nin yanı sıra Birleşmiş Milletler ile birlikte Çevre Durum Merkezi’nin Balıkesir’e kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulacak olan Dünya Çevre Durum Merkezi (WESR) veri ve bilgi platformu görevi görecek.

Kullanıcıların dünya çevre durumuyla ilgili, verilere, bilgilere ve bilgi hizmetlerine neredeyse gerçek zamanlı olarak erişmelerini, görselleştirmelerini, paylaşmalarını ve indirmelerini sağlayacak merkez, Balıkesir ve Türkiye için büyük bir kazanım olacak. Bu platform, jeo-uzamsal, dijital kütüphaneler, veriye dayalı değerlendirmeler, öngörüler, küresel çevre ile alakalı izleme, iletişim, vatandaş bilimi ve BM ülke ekiplerine ve ilgili Ortak Ülke Analizine desteği entegre ederek UNEP’in küresel çevre ile alakalı veri stratejisini uygulayan ilk dönüşümsel değişim aracı olacak.

Balıkesir’e kurulacak olan Dünya Çevre Durum Merkezi ayrıca çevre ile ilgili “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SDG’ler) ve Çok Taraflı Çevre Anlaşmaları (MEA) ile ilgili kaydedilen ilerlemenin görselleştirilmesine yardımcı olacak. Balıkesir’i dijital çağa taşıyacak ve büyük veri, jeo-uzamsal, küresel çevre için en son teknolojileri kullanma konusunda liderlik rolü kuracak Merkez, insanlığın çevre ile ilgili görevlerini yerine getirmek ve gezegen için ortaya çıkan dijital ortamlarda hem önemli hem de benzersiz bir boşluğu doldurmak üzere inşa edilecek.

2019 yılında, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, sürdürülebilirliği merkezine alan 5 yıllık stratejik eylem planı hazırladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Her yatırımımızda, her adımımızda; sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya ve iklim eylemlerini yaygınlaştırmaya odaklanıyoruz. Şimdi de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı’nın Türkiye Ofisi’ni ve Birleşmiş Milletler Dünya Çevre Durum Merkezi’ni Balıkesir’e kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şehirlerimizin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşması için atılan büyük ve önemli bir adımı temsil eden bu ofis, Türkiye’nin geleceğine yön verecek sürdürülebilirlik hamlelerine ev sahipliği yapacak. Ofis, ülkemizin bu alandaki kararlılığını ve Yerel Yönetimlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmadaki iradesini gösteriyor. Farklı şehirlerde, farklı ülkelerde; benzer tecrübeleri edinmiş liderler olarak, etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz küresel sorunlara ‘birlikte bakabilme becerisini’ geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.