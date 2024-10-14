Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Edremit, Marmara ve Susurluk ilçelerinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde üç ayrı adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere ait çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Operasyon sırasında Bin 350 gram toz esrar, 110 gram kenevir tohumu, 30 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrar öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı ve çeşitli tarım ekipmanlarına el konuldu. Ayrıca, 1 tabanca şarjörü ve 86 adet tabanca fişeği de bulundu.

Operasyonda, uyuşturucu üretimi ve ticareti suçuna karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerle ilgili soruşturma dBD)evam ediyor.