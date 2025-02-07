Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Karesi ve Altıeylül ilçelerinin merkez mahalle muhtarları yeni yılın ilk ’Huzur’ toplantısını gerçekleştirdi.

Balıkesir Polisevinde İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Başkanlığında; Karesi ve Altıeylül ilçelerinin merkez mahalle muhtarları ve Emniyet Müdürleri, il Emniyet Müdür Yardımcıları, Asayiş, Toplum Destekli Polislik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Trafik Tescil ve Denetleme ile Çocuk Şube Müdürlerinin katılımıyla 2025 yılının ilk huzur toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda muhtarların mahalleleriyle ilgili görüş ve önerileri dinlendi. İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin organize suçlar, uyuşturucu , asayiş ve trafik gibi alanlarda yapmış olduğu faaliyetler ve almış olduğu tedbirler değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda muhtarların görüş ve önerileri dinlenerek, çözüm yolları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu ve toplantıya sona erdi.