Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Ayıderesi mevkisinde, dağ hattındaki su iletim sorunları ekiplerin yoğun mesaisi sonucu giderildi. Yapılan çalışmalarla bölgedeki depo bağlantılarına su akışı sağlanarak mahalle sakinlerinin su kesintisi sorunu çözüme kavuşturuldu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de yapılan çalışmalarla bölgedeki depo bağlantılarına su akışı sağlanarak mahalle sakinlerinin su kesintisi sorunu çözüme kavuşturuldu.

Altıeylül ve Edremit ilçelerindeki çeşitli mahallelerde yağmur suyu menfezleri ve kanalizasyon şebeke hatlarında temizlik çalışmaları devam ederken, altyapı sistemlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için yürütülen temizlik faaliyetlerinin, özellikle kış aylarında yaşanabilecek olası taşkın risklerini en aza indirmesi hedeflendi.

BASKİ yetkilileri, çalışmaların planlanan program çerçevesinde sürdürüldüğünü ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise altyapı sorunlarına ilişkin taleplerini ve şikayetlerini BASKİ’nin çağrı merkezine iletebiliyor.

“ALTYAPI SORUNLARINI ÇÖZMEK ÖNCELİĞİMİZ”

BASKİ’den yapılan açıklamada, Balıkesir genelinde altyapının güçlendirilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanımı için çalışmaların sürdürüleceği vurgulanarak, “Amacımız, tüm mahallelerimize kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırmak. Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada titizlikle çalışmaya devam ediyor” denildi.