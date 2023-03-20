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Yeni Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeler ilk olarak DSİ 25. Bölge Müdür Abdülkadir Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek desteklerini istedi. DSİ 25. Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz yeni yönetimin kulübe ve Balıkesir’e hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennilerinde bulundu.

Balıkesir’in köklü spor kulüplerinden olan Balıkesir DSİ Spor Kulübünde olağanüstü genel kurul ile birlikte yönetim değişikliğine gidildi.

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