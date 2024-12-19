Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir Üniversitesi arasında, "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalanarak önemli bir adım atıldı. Gerçekleşen imza töreninde, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, protokolü kurumlar adına imzaladı.

İş birliği protokolü kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çeşitli iyileştirme çalışmalarına başlanacak. Bu çalışmalarla suç işleme oranlarının azaltılması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve topluma kazandırılmaları hedefleniyor. Ayrıca, yükümlüler ve eski hükümlüler için planlı çalışmalar yürütülmesi, denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik destekleyici eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması planlanıyor.

Protokol imza törenine Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Genel Sekreter Yemliha Yanar ile Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürü Tuncay Bakır da katıldı. İmza töreninde, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, bu iş birliğinin her iki kurum için de hayırlı olmasını dileyerek protokolü imzaladılar.