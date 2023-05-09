Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde kendi iş gücüyle başlattığı asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yücel Yılmaz, Karesi İlçesi Altay Caddesi’nin ardından şimdi de Altıeylül İlçesi Atay Caddesi’ni çok kısa bir sürede bitirip trafiğe açacaklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi İlçelerinde taşıt yükü nedeniyle deformasyona uğrayan birçok farklı noktada sıcak asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı. Karesi İlçesi Altay Caddesi’nde 5 gün gibi kısa bir sürede trimer kazısını, asfalt serimini ve yol çizgi çalışmalarını tamamladı. Sürdürülen çalışmaları gece gündüz yerinde inceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şimdi de Altıeylül İlçesi Atay Caddesi’nde başlattıkları çalışmaları yerinde inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş gücü ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Atay Caddesi’nde trimer kazısı tamamlandı. Kazısının tamamlanmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi asfalt tesislerinde üretilen sıcak asfalt serimi de cadde başladı. Karesi İlçesi Çengel Caddesi, Altıeylül İlçesi Soma Caddesi ve Şehit Birol Koç Caddeleri’nde asfalt yenileme çalışmalarına devam edecek.

Şehir merkezinin uzun yıllardır trafik yükünü çeken caddelerini bir bir yenileyeceklerini bilgisini veren Başkan Yücel Yılmaz, bir asfaltlama çalışması bitmeden diğer çalışmaya başladıklarını, Balıkesir’in her bir köşesinde ulaşımda kaliteyi ve can güvenliğini önemsediklerini söyledi.