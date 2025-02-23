Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un judocuları, Ankara’da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı kazandı. Turnuvada 2 madalya kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’da Türkiye Şampiyonluğu sevinci de yaşandı.

Branş ayrımı gözetmeksizin spora ve sporcuya yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyespor’da judoda madalya ve şampiyonluk sevinci yaşandı. Ankara’da düzenlenen Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nda kulüp sporcuları, büyük başarılara imza attı.

Turnuva sonucunda Gülzade Korkmaz 57 kiloda Türkiye 3.sü olarak bronz madalya kazanırken, Recep Ergin ise +100 kiloda Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, yaptığı açıklamada başarılı sporcuları tebrik ederek; "Her branş değerli, bizim için aynı öneme sahip. Judocularımız, yer aldıkları tüm turnuvalarda göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Bizler de kulüp yönetimi olarak her zaman onlara destek çıkmaya devam edeceğiz" dedi.