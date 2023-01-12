Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ‘İlçelere eşit hizmet vereceğiz’ prensibiyle hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Haşere Mücadele Hizmetlerinde kullanılması amacıyla ilçe belediye başkanlıklarına; 47 araç, 42 pülverizatörlü ULV, 7 mist blower, 20 kanal sisleme cihazı dağıtımı gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ‘İlçelere eşit hizmet vereceğiz’ prensibiyle hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Haşere Mücadele Hizmetlerinde kullanılması amacıyla ilçe belediye başkanlıklarına; 47 araç, 42 pülverizatörlü ULV, 7 mist blower, 20 kanal sisleme cihazı dağıtımı gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadele hizmetlerinin ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İmzalanan işbirliği protokolü dahilinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın özverisiyle Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine araç, ekipman ve biyosidal ürün desteği verilerek çalışmaların daha etkin, yerinden ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe belediyelerine; 47 araç, 42 pülverizatörlü ULV, 7 mist blower, 20 kanal sisleme cihazı dağıtımı; Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke ile ilçe belediyelerinin ilgili müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Mücadelemizi başarıyla sürdüreceğiz”

İlçe belediyelerinin ilgili müdürlerine araç başında anahtarları teslim eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke “Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatı üzerine ilçe belediyelerimizle koordineli çalışarak haşere ve larvalarla mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız ve tüm personeli, ilçe belediyelerimize her konuda yardımcı olmaya hazır.” diye konuşarak dağıtılan araç ve ekipmanların hayırlı olması dileğinde bulundu.

Larva mücadelesi özveriyle yürütülecek

Temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı ve vatandaşların yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla kış sezonu boyunca; kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarında yapılan sıcak sislemeler, tespit edilen diğer kaynakların pasifize edilmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte larva mücadelesi önemli bir hassasiyet ve özveriyle yürütülecek.

Rutin olarak ilaçlamalar gerçekleştiriliyor

Dağıtılan araç, ekipman ve malzemelerle ilçe belediyeleri tarafından; sivrisinek üreme kaynakları olan; durgun sular, fosseptikler, rogarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında, karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynırları ve çöp depolama alanlarında yıl boyunca rutin program dahilinde mücadele gerçekleştiriliyor.

Haşere mücadele faaliyetlerinin; etkin, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılıyor.

Tören sonunda; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe belediyelerinden gelen yetkili personele araçlar ve malzemeler teslim edildi.