Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehri yarınlara hazırlayan akılcı yatırımlarını sürdürüyor. Evsel atık atıkların taşınmasında kullanılmak üzere araç filosuna yeni katılan 16 adet çekicinin hizmete alım töreninde konuşan Başkan Yücel Yılmaz, 2022 yılından bu yana gerçekleştirdikleri araç alımları sayesinde ayda 4 buçuk milyon TL kamu yararı elde edeceklerini vurguladı.

Her geçen gün şehre değer katacak yatırım ve hizmetlerine bir yenisini ekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Akılcı yatırımlarla sadece bugüne değil, yarınlara da yatırım yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; araç filosunu genişletmeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen evsel atıkların taşınması operasyonunda kullanılmak üzere 16 adet çekicinin hizmete alım töreni gerçekleştirildi. Törene AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediyesi Başkan Vekili Şaban Akkol, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç ve ilgili personeller katıldı. Doğaya, insana ve üzerinde yaşayan her canlıya duyarlı yaklaşımıyla birçok yatırım ve projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu araçları alarak hem evsel atıkların sağlıklı bir şekilde taşınmasını sağlayacak hem de her ay 4,5 Milyon Türk Lirası tasarruf etmiş olacak.

Atık aktarma işlemleri için 62 milyonluk araç yatırımı

2014 yılından 2021 yılı sonuna kadar hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen atık taşıma operasyonlarını 2022 yılından itibaren araç ve ekipman kiralayarak kendi bünyesinde gerçekleştirmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl alımını yaptığı; 30 adet dorse, 1 damperli dorse ve 2 adet çekici ile şu anda hizmete alığı araçlara yaklaşık 62 milyon Türk Lirası yatırım yaptı.

Ayda 4,5 milyon kamu yararı sağlanacak

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak en temel gayelerinin Balıkesir’i; insanın doğa ile uyum içinde yaşadığı, sürdürülebilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi. Bu hedef doğrultusunda bir yandan yatırımlarla şehri güçlendirirken; diğer yandan kurumsal kapasitelerini ve hizmet kalitelerini yükselttiklerini vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz “Kendi kendine yeten bir kurum olma gayretiyle araç filomuzun gücüne güç katıyoruz. 2014’ten 2021 yılı sonuna kadar hizmet alımı yoluyla gerçekleştirdiğimiz atık taşıma operasyonlarını 2022’den itibaren araç ve ekipman kiralayarak kendi bünyemizde gerçekleştirmeye başladık. 2022 yılı içinde;30 adet dorse, 1 damperli dorse ve 2 adet çekici satın alımı yaptık. Bunun yanı sıra; bugün 16 adet çekiciyi de araç filomuza katarak evsel atıkları taşıma işini tamamen öz kaynaklarımızla yapmaya başlıyoruz. Bu işi öz kaynaklarımızla yapmamız demek; aylık 4,5 milyon TL tasarruf demek, kamu yararı demek. Bu işi, hizmet alımıyla sürdürmeye devam etseydik; Büyükşehir olarak her ay 8 milyon TL para harcayacaktık. Kurduğumuz sistemle bu maliyeti, 3,5 milyona kadar düşürdük... Filomuza kattığımız araçların toplam maliyeti ise; 61 milyon 452 bin lira” diye konuştu.

“Balıkesir’de başarı hikâyesi yazıyoruz”

Her geçen gün daha güzel bir Balıkesir’i inşa etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz, devamında şöyle konuştu:

“Rakamlarla buna örnek verecek olursam; aktarma istasyonu sayımız 2019’da 5 iken; 2022’de bu sayıyı 14’e çıkardık. 2019’da yalnızca 157 bin 850 metre olan ıslah ve rehabilitasyon miktarımızı yaklaşık 3,5 milyon metreküpe çıkardık. 2019’da üretilen enerji miktarı sıfır iken şu anda yıllık, 40 bin 100 megavat enerji üretir hale geldik. 2019’da düzenli depolama oranımız yüzde 60 iken şimdi yüzde 100’e ulaştık. Büyükşehir Belediyesi olarak günlük ortalama bin 100 ton atığı taşıyoruz. Taşıdığımız bu atıklardan ürettiğimiz enerjiyle 50 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Çevre için, insan için, gelecek için Balıkesir’de güzel bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Balıkesir; Türkiye yüzyılında, ülkenin parlayan yıldızı olacak. Yeni araçlarımızın şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”