Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım hizmetlerinden; seri, güvenli ve konforlu bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarına yönelik denetim ve kontrollerini rutin olarak gerçekleştiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim ve kontrol faaliyetlerini belirli periyotlarda sürdürüyor. İl genelinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi ruhsatına tabi olan; okul ve personel servis taşımacılığı yapan aynı zamanda ticari taksi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan minibüs, otobüs, ticari taksi ile faaliyet gösteren araçlar, ekipler tarafından sürekli olarak denetleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nden alınması zorunlu olan; ruhsat ve servis aracı özel izin belgesi, ücret tarifeleri, araçların belgesine kayıtlı olan sürücü tarafından kullanılıp kullanılmadığı, fazla yolcu ile zaman tarifeleri kontrol ediliyor.