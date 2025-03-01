Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında 400 bin kişiye iftar verecek. 350 gram Ramazan pidesinin Fırıntaş büfelerinde 15 TL’den satışa sunulduğu müjdesini veren Başkan Akın, her ilçeye eşit hizmet verebilmek adına her gün bir ilçede iftar sofraları kurulacağını açıkladı.

. ‘Ramazan’ı paylaş, kardeşliği çoğalt’ hedefiyle yola çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 ilçedeki vatandaşlarla her gün bir ilçede iftar sofraları kurarak, 400 bin kişiye ulaşacak. Başkan Akın, emekli, asgari ücretli, öğrenci ve dar gelirli ailelerin Ramazan ayı boyunca maddi sıkıntı çekmemesi için Yakın Kart sahiplerine 1.000 TL olan desteği 2 bin 500 TL’ye çıkardı. Akın, Fırıntaş büfelerinde satışa sunulan 350 gram pide fiyatının 15 TL olduğunu müjdeledi. Ramazan boyunca mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Zağnos Paşa Camii Meydanı’nda Ramazan geleneklerini etkinliklerle yaşatmaya hazırlanıyor.

Dar gelirliye gıda kolisi dağıtılacak

Vatandaşlara Ramazan’da da sosyal destekleri artıran Başkan Ahmet Akın öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri, engelli, yalnız yaşayan ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara içinde temel gıda ihtiyaçlarının da yer aldığı koli dağıtımı yapılacak.

Toplumsal yaşamda halkın karşı karşıya kaldığı ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek için ‘Yakın Kart’, ‘Kent Lokantası’, ‘Günaydın Çorbası’ ve "Öğrencilere Beslenme Desteği" gibi çalışmaları hayata geçiren Başkan Akın, "Kısa süre önce çocuklarımıza giyim desteği vermiştik. Ramazan’da da yine ihtiyaç sahibi çocuklarımıza giyim desteği vererek dayanışmamızı büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Askıda fatura ile kent dayanışması artıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hayata geçirdiği "Askıda Fatura" projesiyle kent dayanışmasını arttırıp dar gelirli vatandaşların elektrik ve su faturası yükünü Ramazan’da da hafifletiyor. Her şartta vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Akın, "Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın sembolüdür. Bu nedenle Ramazan ile birlikte elektrik ve su faturalarını kapsayan "Askıda Fatura" uygulamamızı başlatıyoruz. Bu şekilde dar gelirli vatandaşlarımız ile hayırsever vatandaşlarımız arasında Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışma köprüleri kuracağız" dedi.

Çölyak hastalarına özel iftar programı

Geçtiğimiz günlerde Glütensiz Kafe Market’i açarak çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan kişilere yönelik önemli bir hizmeti hayata geçiren Başkan Akın, Ramazan Ayı’nda Çölyak hastalarına özel iftar programı organizasyonu düzenleyip farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Yemek tırı ilçe ilçe gezecek

Ramazan ayı boyunca emekliler, öğrenciler ve asgari ücretlilerin sofrasını büyütmek için harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen mahallelerde sıcak yemek dağıtımları yapacak. Kent yoksulluğuyla mücadelede kadınlardan çocuklara, emeklilerden öğrencilere kadar her kesimle dayanışma içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi, ramazanda da vatandaşın yanında olacak.