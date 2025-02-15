Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kabaklı Mahallesi mevkiinde 400 metrelik yolda asfalt serimini yapan belediye ekipleri, araçların rahatlıkla kullanabilecekleri yollar oluşturmak adına hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kabaklı Mahallesi mevkiinde yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki alanı asfaltlayan ekipler, OSB sınırları içindeki yollarda bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan yol sayesinde trafik akışı rahatlarken sanayici ve çalışanlar da konforlu ulaşım imkânlarından yararlanabilecekler.

GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLAR OLUŞTURULUYOR

Sanayicilerin ve çalışanların rahat bir ulaşım sağlaması için tüm imkânlarını seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda asfalt serimi yapılıyor. Organize Sanayi Bölgesi’nin yolları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin dokunuşuyla konforlu ve kullanışlı bir hale geliyor. Firmaların lojistik faaliyetlerini daha verimli hale getirmesi planlanan yolun ulaşımda kaliteyi artırması hedefleniyor.