Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gazilere ‘Yakın Kart’larını teslim etti. Balıkesir’de yaşayan 49 gaziye, teslim edilen ‘Yakın Kart’ ile Balıkesir’in yerel marketlerinden alışveriş yapılabiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim döneminde verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Göreve geldiğinde ilk ziyaretini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne yaparak verdiği önemi vurgulayan Başkan Ahmet Akın, kentte yaşayan gazilerin ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkıda bulunmak amacıyla ilk adımı attı. ‘Yakın Kart’ lansmanında da belirtildiği gibi Cumhuriyetin 101. yılında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 49 kahraman gaziye ‘Yakın Kart’ları ulaştırıldı. 5 bin TL yüklü olan yakın kartlarla Balıkesir’in yerel marketlerinden alışveriş yapılabilecek.

“Gazilerimizin yanındayız”

Kuvayı Milliye’nin başşehri Balıkesir’de gazilerin her zaman el üstünde tutulacağını söyleyen Başkan Ahmet Akın, gazilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade ederek “Gazilerimiz, vatan topraklarını savunmak için canın ortaya koyan, bayrağına ve milletine bağlı saygın insanlardır. Bu açıdan; her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyorlar. Bizler de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında yer alacağız. Bu attığımız ilk adım, ilerleyen süreçte daha birçok projemizle kendilerine destek olacağız” diye konuştu.