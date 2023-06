Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda şehirde bulunan her eve et girmesini sağlamak amacıyla “Bayram sevincinde payınız olsun” projesini hayata geçirdi. Projeye katılmak isteyen vatandaşlar 444 40 10 numaralı çağrı merkezini arayarak kayıt yaptırabilirler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz, 9 gün boyunca belediye hizmetlerinin devam edeceğini, her yıl olduğu gibi bu yılda Balıkesir’de her eve et girmesi amacıyla “Bayram sevincinde payınız olsun” projesinin hayata geçirilmesi talimatını verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanacak “Bayram sevincinde payınız olsun” projesi dahilinde, kurban payını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar ile pay almak isteyen vatandaşlar; bayram öncesinde ve bayram sürecinde 7/24 hizmet veren 444 40 10 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne ulaşarak kayıtlarını yaptırabilirler.