Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinasyon Merkezi, Bandırma’nın tarihi geçmişi olan Bandırma Ortaokulu’nun yanında yapılan kafe ile ilgili gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, "On On Kafe, dünya standartlarında kahve ve lezzetleri uygun fiyatlarla hemşehrilerimizle buluşturmaktadır. Sahil Bandı’ndaki önceki konumu kış mevsim koşullarına uygun olmadığından, sert rüzgarların vatandaşlarımız üzerinde olumsuz etkiler yaşatması sebebiyle geçici olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Hizmet Binası önündeki yeni yerine taşınmıştır. Amacımız, hemşehrilerimizin mağduriyetini önlemek ve daha uygun şartlarda hizmet verebilmektir. On On Kafe’nin ilerleyen dönemlerde kalıcı ve daha geniş kapsamlı bir konumda hizmet vermesi için çalışmalarımız sürmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tüm proje ve hizmetlerini vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştirmekte olup, halkımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışmalarını aralıksız olarak devam ettirmektedir" denildi.