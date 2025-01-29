Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na Mutlu Tanrıkulu getirildi.BALIKESİR (İGFA) - BASKİ Genel Müdürlüğü’nde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olan Mutlu Tanrıkulu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın onayı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı oldu.

MUTLU TANRIKULU KİMDİR?

İlk ve Orta Öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisansı ve İşletme Fakültesi lisansı sahibi olan Tanrıkulu, 1998-2004 yılları arasında TSK’da görev yaptı.

2004-2009 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde görev yapan Tanrıkulu önceki dönem Balıkesir Belediye Başkanlarından Sabri Uğur’un yakın korumalığını yapmıştı.

2009-2017 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde;

. Proje liderliği,

. Hastane İdare Amirliği

. Hastane Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2017’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne geçiş yapan Mutlu Tanrıkulu 2017-2019 yılları arasında;

.Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü,

. Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü,

. Kültür ve Sosyal Etkinlikler Şube Müdürlüğü

. Muhtarlık İşleri Daire Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

2021 Ekim ayı itibariyle BASKİ Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapan Mutlu Tanrıkulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak atandı. Tanrıkulu, evli ve bir çocuk babasıdır.