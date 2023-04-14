Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı 1. Birleşimi’nde; Belediye Encümeni ve İhtisas Komisyonu’nda yer alacak isimler belirlendi. Gizli oylamayla gerçekleşen seçimler sonucunda; Yasin Sağay, Ahmet Önder, Türkan Buğra, Seval Özbay Okur ve Mehmet Birol Şahin Encümen Üyesi olarak seçildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın deprem bölgesinde görevli olması sebebiyle Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ramazan Bahçavan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Meclis’te, AK Parti Meclis Üyesi Cemal Akkılınç tarafından Denetim Komisyonu Raporu hakkında bilgilendirilme yapıldı. Ardından gündem maddeleri gereğince; Belediye Encümenine üye seçimi yapıldı. Gizli oylamayla gerçekleşen seçimler sonucunda; Yasin Sağay, Ahmet Önder, Türkan Buğra, Seval Özbay Okur ve Mehmet Birol Şahin Encümen Üyesi olarak seçildi. İhtisas Komisyonları da kurularak komisyonlara üye seçimleri gerçekleştirildi. Komisyonlar ve seçilen üyeler şöyle;

Plan ve Bütçe Komisyonu: AK Parti’den; İsmail Cankul, Cemal Akkılınç, Mehmet Birol Şahin ve Uğur Güneri. CHP’den; Oktay Erbalaban ve Adil Levent Coşkun. İYİ Parti’den ise; Bülent Başaran.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: AK Parti’den; Ramazan Bahçavan, Yasin Sağay, Akif Kandemir ve Rifat Köybaşıoğlu. CHP’den; Halime Nalan Korkmaz ve Onur Satıcı. İYİ Parti’den ise; Mehmet Çakır.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: AK Parti’den; Turhan Şimşek, Feyyaz Çiftçi, Ekrem Pehlivan ve Mustafa Korkmaz. CHP’den; Burhan Ast ve İsmail Şafak. İYİ Parti’den ise; Mehmet Serkan Ertan.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: AK Parti’den; Yusuf Cengiz, Ekrem Pehlivan, Recep Ali Ayaz ve İbrahim Dürmüş. CHP’den; Ayhan Halil ve Zerrin Tok. İYİ Parti’den ise; Ali Yıldız.

Ulaşım Komisyonu: AK Parti’den; Süleyman Aksoy, Recep Süzer, İsmail Akgün ve Esat Şık. CHP’den; İbrahim Altaş ve Hüseyin Gazi Pişgin. İYİ Parti’den ise; Davut Çengel.

Kırsal Alan, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: AK Parti’den; Emin Ersoy, Ali Koç, Fedai Tavşan ve Yusuf Özkan. CHP’den; Özgür Dönmez ve Mehmet Çetin. İYİ Parti’den ise; Ali Yıldız.

Tarife Komisyonu: AK Parti’den; Yasin Sağay, Ali Rıza Deniz, Ahmet Önder ve Süleyman Saran. CHP’den; Canan Kırdar ve Burhanettin Ağabeyoğlu. İYİ Parti’den ise; Özgür Çelebioğlu.

Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu: AK Parti’den; Çiçek Mutlu Kocaman, Zeynep Özdemir, Seval Özbay Okur ve Basri Ersan Kırbaş. CHP’den; Canan Kırdar ve Zerrin Tok. İYİ Parti’den ise; Metin Özpınar.

Turizm ve Tanıtım Komisyonu: AK Parti’den; Ekrem Yavaş, Yaşar Ceyhun Mırız, Hasan Fahri Atlı ve Murat Tuna. CHP’den; Merih Arslan ve İbrahim Altaş. İYİ Parti’den ise; İbrahim İlhan.

Temel Haklar ve Hukuk Komisyonu: AK Parti’den; Dinçer Orkan, Çiçek Mutlu Kocaman, Zeynep Özdemir ve Mustafa Levent Gurup. CHP’den; Merih Arslan ve Canan Kırdar. İYİ Parti’den; Mehmet Serkan Ertan.

Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu: AK Parti’den; Hasan Avcı, Bahattin Uysal, Recep Ali Ayaz ve Basri Ersan Kırbaş. CHP’den; Yüksel Türk, Hüseyin Gazi Pişgin. İYİ Parti’den ise; Recep Can.

Belediye Varlıkları Değerlendirme Komisyonu: AK Parti’den; Mehmet Birol Şahin, Mehmet Kelemençe, Bahattin Uysal ve Fahrettin Dolar. CHP’den; Süleyman Cengiz Dikici ve Onur Çon. İYİ Parti’den ise; Metin Özpınar.

Doğal Afet, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu: AK Parti’den; Türkan Buğra, Fahrettin Dolar, Muhammed Mustafa Sali ve Orhan Kaya. CHP’den; İsmail Şafak ve Özgür Dönmez. İYİ Parti’den ise; Özgür Çelebioğlu.

Kent Estetiği Komisyonu: AK Parti’den; Mehmet Zeybek, Muhammed Zahid Bayram, Seval Özbay Okur ve Kemal Kalyoncu. CHP’den; Murat Yazgan ve Süleyman Cengiz Dikici. İYİ Parti’den ise; Recep Can.