Balıkesir’de yaşayan vatandaşlara kesintisiz ve konforlu ulaşım imkânı sunmak için araç filosunu yenileyen ve güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 11 ayda açılan 29 yeni toplu taşıma hattıyla 79 mahalleye ulaşım hizmeti veriyor.BALIKESİR (İGFA) - “Okulunuz Uzaksa Büyükşehir Yakın” projesiyle taşımalı eğitim gören öğrencilere ücretsiz servis olanağı sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, özellikle kırsal mahallelerden gelen talepler üzerine tüm imkânları seferber ediyor. Karesi ve Altıeylül’ün kırsal mahallelerine açılan yeni hatlarla birlikte yolcular, konforlu ve modern ulaşım hizmetinden yararlanıyor.

YENİ HATLAR 5 BİN YOLCUYA HİZMET VERİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nın iş birliğinde Karesi ve Altıeylül’ün kırsal mahallelerine açılan yeni toplu taşıma hatları vatandaşların hayatını kolaylaştırdı. Karesi’de; Kabakdere, Beyköy, Ovacık ve Deliklitaş hattına konulan yeni toplu taşıma hattı seferleri ile birlikte 3 bin 780 yolcuya hizmet veriliyor. Altıeylül’de; Aynaoğlu, Ortamandıra ve İstasyon Gar hattı seferlerini yapan belediye otobüsü ise bin 200’e yakın yolcuya hizmet vermeye başladı. İki ilçede yaklaşık 5 bin kişinin rahat ve konforlu bir şekilde ulaşım imkânlarından yararlanmasını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, okula giden çocuklardan işine yetişmeye çalışan emekçilere kadar her kesimin hayatına dokundu.

“ULAŞILMADIK MAHALLE KALMAYACAK”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Daire Başkanı Murat Karaca, “31 Mart tarihi itibarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın talimatlarıyla ulaşılmadık mahalle kalmaması adına yaklaşık 11 aylık süreçte 29’uncu hattımızı açtık. Yaklaşık 79 mahallemize hizmet vermekteyiz. Özellikle 3 bine yakın nüfusu olan Kabakdere Mahallesi’nde bize öğrencilerin ulaşımıyla alakalı sıkıntılar dile getirilmekteydi. O yüzden burada bir çalışma gerçekleştirdik. Yaklaşık sekiz sefer Kabakdere mahallemize hizmet veriyoruz. Yaklaşık 300-350 kişi bandında yolcu taşımacılığı yapılmakta. Sabah saatlerinde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak adına diğer mahallelerde de çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.