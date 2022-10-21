Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bartın’ın Amasra İlçesi’ndeki maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 maden şehidi için “41 Şehit, 41 Hatim” programı düzenleyerek Zağnos Mehmed Paşa Camisi’nde Mevlid-i Şerif ve dua okuttu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bartın’ın Amasra İlçesi’ndeki maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 maden şehidi için “41 Şehit, 41 Hatim” programı düzenleyerek Zağnos Mehmed Paşa Camisi’nde Mevlid-i Şerif ve dua okuttu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 14 Ekim Cuma günü Bartın’ın Amasra İlçesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden 41 maden şehidi için “41 Şehit, 41 Hatim” programı gerçekleştirdi. Tüm ülkeyi yasa boğan maden şehitlerinin ruhuna gitmesi için Zağnos Mehmed Paşa Camisi’nde; İl Müftüsü Celal Sürgeç, İstanbul Emirgan Hamid-i Evvel Camisi Müezzini Aziz Hardal ve İstanbul Ayasofya Camisi İmamı Hafız Ferruh Muştuer’in katılımıyla gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif ve duaya, Balıkesir halkı da ilgi gösterdi.

Mevlid-i Şerif öncesinde cami meydanında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.