Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2024 yılı istatistiki bilgileri belli oldu. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi 2024 yılında 9 bin 945 olaya müdahale ederken, bu olaylarda bin 959 insan ve bin 622 canlı dostun kurtarılmasını sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2024 yılı istatistik bilgilerini yayınladı. 44 istasyon, 174 araç ve 662 personelle hizmet veren Balıkesir İtfaiyesi; 2024 yılında Müdahale ve Arama-Kurtarma Şube Müdürlüğü sorumluluğunda 6 bin 121 yangın, 844 trafik kazası, 2 bin 402 kurtarma vakası, 401 su baskını, 177 suda arama kurtarma olayına müdahil olurken bu olaylarda bin 959 insan ve bin 622 canlı dostu hayvanların kurtarılmasını sağladı.

Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Eğitim Şube Müdürlüğü, 2024 yılında 79 bin 755 vatandaşa ve kişiye ulaşıp Temel Yangın Eğitimi ve Yangın Anında Yapılması Gerekenler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Yangın Önleme ve Denetim Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl içerisinde 2 bin 60 özel işletme ve kamu binasında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde denetim ve inceleme yaptı.

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 7/24 görev başında olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen “2025 yılında da İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 44 istasyon 652 personel, 174 araç ile çalışmalarımıza 7/24 kesintisiz olarak devam etmekteyiz. Biz itfaiyeciler yangın söndürmek, doğal afetlerle mücadele etmek, trafik kazaları, su baskınları gibi geniş bir faaliyet alanına sahibiz. Tehlikeye düşmüş olan her canlının imdadına koşmaya, çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.