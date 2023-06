Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da payını dağıtmak isteyen vatandaşlarla, pay almak isteyen vatandaşlar arasında köprü olan “Bayram Sevincinde Payınız Olsun” projesini hayata geçirdi. Kurban Bayramı’nda her eve et girmesi için ekipler, bayram boyunca aralıksız çalışmaya devam edecek.

Kurban Bayramı’nda payını dağıtmak isteyen vatandaşlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Bayram Sevincinde Payınız Olsun” projesini her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ettiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, Karesi Belediye Başkanlığı döneminden bu yana sürdürdüğü proje ile Kurban Bayramı’nda her eve et girmesi amaçlanıyor. Kurban Bayramı öncesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile bayram boyunca 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak pay almak istediğini belirten vatandaşların ev adreslerine, pay vermek isteyen vatandaşlardan toplanan etler hijyenik bir şekilde paketlenerek ulaştırılıyor.

Ekip, bayram boyunca 24 saat çalışacak

“Bayram Sevincinde Payınız olsun” projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Meydan “Her Kurban Bayramı’nda geleneklerimize uygun olarak bu güzel projemizi devam ettiriyoruz. Kurbanını kesip, pay dağıtmak isteyen vatandaşlarımızdan aldığımız payları, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu proje için çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Kurban Bayramı’ndan önce ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ettik. Ancak yine de pay vermek isteyenler olduğu gibi pay almak isteyen vatandaşlarımız da belediyemizin 444 40 10 numaralı çağrı merkezini arayarak taleplerini iletebilirler. Bununla ilgili bayram öncesinde 24 saat çalışacak ekibimizi kurduk. Bayramın ilk günüden itibaren payları toplayıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık” diye konuştu.