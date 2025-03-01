Dijital dönüşüm ve yapay zekâ teknolojilerinin hızla geliştiği bu çağda gençlerin konuya ilgisini artırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine yönelik “Dijital Dönüşüm Platformu Gençlik İnovasyonu ve Gençlikte Yapay Zekâ ile Spor" konulu panel gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde “Dijital Dönüşüm Platformu Gençlik İnovasyonu ve Gençlikte Yapay Zekâ ile Spor" konulu panel düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin teknolojiye ilgisini artırmayı hedefliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın gençlere yönelik projeleri her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen programda spor gibi farklı alanlarda yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı konuşuldu.

ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Şubat Pazartesi günü Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kongre Söyleşi Salonunda, 25 Şubat Balıkesir Üniversitesi Kongre Söyleşi Salonunda düzenlenen programlarda Pınar Kaçar’ın moderatörlüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi’nden Siber Güvenlik Uzmanı Mert Oğur, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dr. Gizem Başkaya, Yapay Zeka Platformu Başkanı Ahmet Oktay, Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Dr. Alev Gürtunca, Arş. Gör. Cemal Yüksel, Nişantaşı Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Seyhan Hasırcı, Balıkesir Üniversitesi’nden Doç.Dr. Okan Koç, Dijital Dönüşüm Platformu Başkanı Levent Karadağ, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yazıcı ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Doç. Dr. Volkan Gürses, yapay zekâ teknolojileri üzerine sunumlar gerçekleştirdiler. Dijital dönüşümün yaşama yansımalarının anlatıldığı etkinliğe üniversite öğrencilerinin ilgisi de yoğun oldu.