Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi’nde, Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi hizmete açıldı. Çevreye ve doğaya yönelik farkındalığın oluşması için açılan merkezde, çocuklar eğlenerek öğrenecek.

Çevreye duyarlı çalışmalarla gelecek nesillere temiz bir şehir bırakma gayesiyle hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’de başlayan “ATMA Hareketi” kapsamında Çamlık’ta bulunan Ahmet Edip Uğur Kültür ve Aktivite Merkezi’nde Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Eşi Arbil Akın ve ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy ile birlikte merkezin açılışını yapan Başkan Akın, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için tüm imkânları seferber edeceklerini dile getirdi.

“Güzel İşlere imza atacağız”

Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi’nde düzenlenen atölye çalışmaları ve son teknoloji deney cihazlarıyla çocukların eğlenerek öğreneceklerini söyleyen Başkan Akın, “Burada atık ürünlerden yapılan bir sürü malzemelerimiz var. Yan tarafta coğrafya ile ilgili, sizin eğitiminiz ile ilgili birçok böyle yerler açılıyor. Sizleri çok seviyorum, tamam mı? Hiç unutmayın, hep beraberiz. İnşallah beraber çok daha güzel işlere imza atacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, açılışın ardından eşi Arbil Akın’la birlikte merkezi gezdi. Merkezde bulunan düzeneklerle ilgili bilgi alan Akın, üç boyutlu yazıcılar ile geliştirilen robotu denedi.