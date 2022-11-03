2-3 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonunda gerçekleşen, Türkiye’de su kayıp ve kaçakları ile mücadelenin stratejik planlaması ve finansmanı konularıyla farkındalığın oluşturulduğu, 6.Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Fuarında, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal konuşmacı olarak katıldı.

2-3 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonunda gerçekleşen, Türkiye’de su kayıp ve kaçakları ile mücadelenin stratejik planlaması ve finansmanı konularıyla farkındalığın oluşturulduğu, 6.Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Fuarında, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal konuşmacı olarak katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, İLBANK ve Word Water Council destekleriyle, Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneğinin (AKATED) düzenlendiği zirvede; 30 büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon genel müdürlükleri, 81 ilden belediyeler, 100’den fazla firma, idare, kurum, kuruluş ve ilgili sektördeki üst düzey temsilcileri katıldı.

Zirvede aynı zamanda “Su Kayıp ve Kaçakları” temalı fuar da kurulurken, BASKİ Genel Müdürlüğü Su Kayıp ve Kaçakları mücadelesinde hayata geçirdiği projelerle bu fuarda yerini aldı. Genel Müdür Günal; “Suyun Geleceği: Liderlik Ve Politikalar” konu başlıklı panelde, Tarım ve Orman eski Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz ve Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile birlikte, “Su kayıp ve kaçaklarının önüne nasıl geçilebileceği ile su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması” konularını masaya yatırdı.

BASKİ Genel Müdürü Günal’dan bilgilendirme

Panelde konuşan İzzet Günal, Balıkesir’in büyükşehir olmasının akabinde BASKİ olarak kurulduğumuzdan bu güne kadar geçen süreçte, kentin ve 20 ilçesinin içme suyu ve kanalizasyon altyapılarını güçlendirmeyi, kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi, vatandaşlara 7 gün 24 saat en iyi ve hızlı hizmeti sağlayıp, kurumu stratejik plan doğrultusunda yönetmeyi amaçladıklarını anlattı.

İklim değişikliğinin getirdiği şartlar doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz önderliğinde yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Genel Müdür Günal, “15 bin kilometrekarelik alanda 1 milyon 250 bin sabit, yaz aylarında yaklaşık 3 milyon 500 bin kişiye ulaşan nüfusa sağlıklı içme suyu sağlıyoruz. 755 bin aboneye, 32 adet 1 milyon 317 bin kişi kapasiteli atık su arıtma tesisine, 9 adet 1 milyon 790 bin kişi kapasiteli içme suyu arıtma tesisine, 1.371 adet içme suyu deposuna ve il genelinde DSİ tarafından tarafımıza devir edilen 55 adet, yaklaşık 15 bin hektar alanı içeren tarımsal sulama tesisine sahibiz” dedi.

Balıkesir’de suya sahip çıkmak adına kayıp-kaçak oranlarını en aza indirebilmek için yaklaşık 3 milyon 260 bin metre içme suyu şebeke hattının yapımını gerçekleştirdiklerini aktaran İzzet Günal, “İçme suyu depo bakım-onarımlarını ve mevcut kaptajların iyileştirilmesini her yıl rutin bir şekilde yaparak fiziki kayıpların önüne geçerken, İlçe Merkezlerine hizmet edecek servis depolarına debimetre takılması çalışmalarına devam ediyoruz. Terfi merkezleri ve depolar arasında lokal scada sistemi kurarak depo taşmalarını engelliyoruz. Sulama alanlarının genişletilmesi ile vatandaşlarımızı sulama alanlarına yönlendirerek içme suyu ile bahçe tarımı yapmalarının önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Suyun damlasına sahip çıkarsak, su da bizim geleceğimize sahip çıkacaktır”

Arızalı sayaçların test ve ölçüm hassasiyetlerini belirlenmesi için Sayaç Test Laboratuvarı kurduklarını hatırlatan Genel Müdür Günal, “idari kayıpları engellemek için ekonomik ömrünü tamamlamış 10 yılı aşmış sayaçların değişimini yapıyoruz. scada sistemi, hidrolik modelleme, basınç yönetim sistemi, elektronik sayaç montajı gibi yaptığımız iyileştirme çalışmaları ve aldığımız önlemlerle her geçen yıl kayıp-kaçak oranımızda azalma sağlamaktayız. Bunlarla beraber ilkokul çağındaki çocuklarımızda su tasarrufu ve çevre bilincini oluşturmak adına ‘10 Numaralı Şehrin 10 Numaralı Çocukları’ projesi dahilinde de eğitimler veriyoruz” diye konuştu.

BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal paneldeki konuşmasını, “Suyun damlasına sahip çıkarsak, su da bizim geleceğimize sahip çıkacaktır” mesajıyla tamamladı.

6. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ve Fuarının; suyun geleceği: liderlik ve politikalar, su yönetimi ve yenilikçi çözümler, sürdürülebilirlik ve su, su kayıpları ile mücadelenin finansmanı gibi konularda yeni düzenlemeleri en doğru şekilde hazırlanmak, su kayıp ve kaçakları ile mücadelenin yanı sıra ekonomiye etkisinin en aza indirilmesi için ortak akıl oluşturabilmek amacıyla gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan; BASKİ Genel Müdürlüğü, 6. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu ile eş zamanlı olarak düzenlenen 2. Su Yönetimi Ödülleri yarışmasında da, “Suyu Yöneten Şehir Balıkesir” projesiyle katılarak, 80 projenin içerisinden birinci olmayı da başararak, plaket almaya layık görüldü.