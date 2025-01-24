Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, Belediye Başkanı seçildikten sonra Ayvalık’ta ilk kez düzenlediği halk buluşmasında Ayvalıklı vatandaşlarla İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.BALIKESİR (İGFA) -Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalıklı vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşmada, kentin altyapısından, ulaşımına, su ve kanalizasyon sorunundan imar planlarına, Sarımsaklı plajlarında yaşanan sıkıntılardan, yaşama geçirilmesi planlanan projelere kadar her türlü konu masaya yatırıldı.

Başkan Ahmet Akın, 9 aylık sürede Ayvalık’a 250 Milyonluk yatırım yapıldığını söyledi. Başkan Akın, Ayvalık’a 9 ayda yapılan 250 milyonluk yatırımla altyapı sorunlarının da tarihe karışacağını duyurdu. Akın, “Bu yazı rahat geçireceğiz” diyerek Ayvalık’ın su sorununu çözeceklerinin müjdesini de verdi.

Körfez Bölgesi’nin kangrenleşmiş bir altyapı sorunu olduğunun altını çizen Başkan Ahmet Akın, “50-60 yıllık altyapı sorunu var. Bu inanılmaz bir şey. Bu bence bir memlekete yapılacak en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Altyapıyı yapmazsan eğer ne yaparsan yap sıkıntıyı her yerde yaşarız. O nedenle biz, altyapıya büyük önem veriyoruz. 1 Nisan’dan bugüne sadece Ayvalık’a 250 milyon liralık altyapı yatırımını yaptık. Yapacağız değil. Yaptık hemşehrim. İsale boru hatlarının çoğunu değiştirmeye başladık. Yeni yeni çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. İnşallah bu yazı rahat geçireceğiz. Altınova Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı çalışmalarının yüzde 64’ü tamamlandık. Kalan çalışmaları da önümüzdeki yaz aylarına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Hep rica eden değil yapan olalım diye dua ederdim. Şimdi işin başındayız. Her türlü baskıya, sıkıntıya ve borca rağmen verdiğimiz sözlerin arkasındayız hemşerim” şeklinde konuştu.

Ayvalık denilince akıllara gelen konuların başında kültür ve sanatın geldiğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imizi fuarlarla ve festivallerle buluşturacağız demiştik. Gastronomi Festivali'ni de Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi el ele, kol kola birlikte yapacak. Değerli hemşerilerim. Lütfen ikametlerinizi Balıkesir’e aldırın. Çünkü hizmet etmemizin en önemli konularından bir tanesi sizin ikametlerinizden geçiyor. Bir kardeşiniz olarak sizden rica ediyorum” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkan Mesut Ergin, Balıkesir CHP Milletvekili Serkan Sarı, Ayvalık CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı’nın da katıldığı mahalle buluşmalarında, vatandaşlardan gelen talep ve istekler, birim amirleri tarafından dikkatle takip edildi, notlar alındı ve çözüme kavuşturulmaları konusunda görüş birliğine varıldı. .