Balıkesir Vergi Denetim istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir Vergi Denetim istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 42 PJ 562 plakalı araç sürücüsü Kamil A. (66) hakimiyetindeki otomobil orta refüjde bulunan bariyerlere çarpması ile kaza meydana geldi. Araçta yanında bulunan kardeşi Kemal A.(68) ile birlikte kazada yaralandı. Maddi hasar alan ve kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri ile 112 Acil sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.