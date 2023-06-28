Balıkesirliler, bayram namazı için tarihi Zağnospaşa Cami’nde buluştu. Namazın ardından dualar edilip, toplu halde bayramlaşma töreni yapıldı.

Balıkesir’de vatandaşlar bayram namazı için Zağnospaşa Cami’ni tercih etti. Tarihi caminin içi ve bahçesi dolarken, bayram namazı kılındı. Namaz sonrasında tekbirler getirilirken, toplu halde bayramlaşma töreni yapıldı. Namazın sonunda Kızılay ekipleri camiden çıkanlara lokum ikram etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Yüzçelik, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ile CHP Milletvekili Serkan Sarı katıldı.