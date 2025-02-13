Balıkesir'de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalıklı ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla kurdukları Ayvalık Eğitime Destek Derneği aracılığıyla 140 öğrenciye burs verdiklerini duyurdu.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki Ayvalıklı ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla kuruluşunu gerçekleştirdikleri Ayvalık Eğitime Destek Derneği’nin 140 öğrenciye burs verdiğini söyledi.

Mezun olanların ayrılmasının ardından burs verilen öğrenci sayısını artırdıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, Ayvalık dışındaki şehirlerde eğitim gören 140 gencin 10 ay boyunca bin 500’er lira burs alacağını belirtti.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin; öğretmenlik, tıp, mühendislik gibi fakültelerde eğitim gördüğünü, ifade Başkan Ergin, “Ülkemizin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören öğrencilerimize dernek olarak bir nebze olsun katkı ve destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayvalık’ta yardımseverlerin desteğiyle önemle bir güç birliği yarattık, karşılığında 140 öğrencimizin bütçeleri rahatlayacak. Öğrencilerimiz bu desteğin karşılığında Ayvalıklı olmanın bilincini yaşayacak. Ayrıca burs verilecek öğrenci sayımız önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak” diye konuştu.

Söz konusu bursların, öğrencilerin okullarından mezun olacağı güne kadar devam edeceği kaydedildi.