Ayvalık’taki içme suyu kayıplarının önüne geçmek amacıyla Şebeke Rehabilitasyonu Projesi’ni oluşturan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü’nün altyapıyı güçlendiren bu hamlesi sayesinde Ayvalık, yazı rahat geçirecek.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın girişimleriyle şehrin altyapısında gerçekleştirilen kapsamlı dönüşüm Ayvalık ile devam ediyor. Ayvalık’ta isale hatlarını yenileyip yıllardır üstü kapatılan her bir soruna kalıcı çözümler üreten BASKİ ekipleri, su kayıplarını en aza indirmek için altyapı güçlendirme çalışmalarını başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Ayvalık’ta ilk defa gerçekleştirilecek olan “Şebeke Rehabilitasyonu Projesi” ile içme suyu kayıplarının önüne geçilecek. Proje kapsamında; şebeke sisteminin dijitalleştirilmesi ile su iletim hatları izlenerek bölgesel su kayıpları da kontrol altına alınacak.

BAŞKAN AKIN’IN VİZYONUYLA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ayvalık’ta gerçekleştirdiği Halk Buluşması programında ilçede 9 ayda yapılan 250 milyonluk yatırımla altyapı sorunlarının tarihe karışacağı müjdesini veren Başkan Ahmet Akın’ın yenilikçi vizyonu doğrultusunda BASKİ, su kayıplarına karşı teknoloji bilimsel mücadeleyi başlattı. Ayvalık’ta özellikle yaz aylarında artış gösteren nüfusun yoğun su talebi nedeniyle şebekedeki kayıpların azaltılması ve mevcut şebeke sisteminin daha verimli hale getirilmesi için çalışmalar başladı.

AKILLI TEKNOLOJİLER DEVREYE ALINACAK

BASKİ, Şebeke Rehabilitasyonu Projesi ile Ayvalık’ın içme suyu sisteminin daha güvenli, sürdürülebilir ve verimli hale getirilmesiyle su kayıplarının en aza indirilmesi, su kaynaklarının korunması ve vatandaşlara kesintisiz, kaliteli içme suyu sağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda, şebeke sisteminin dijitalleştirilmesi, su iletim hatlarının izlenmesi ve bölgesel su kayıplarının kontrol altına alınması için Şebeke Rehabilitasyonu Projesi çalışmaları tamamlandı. Proje ile akıllı teknolojiler devreye alınacak. Bu şekilde karbon salınımı azalacak, enerji verimliliği artacak ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanacak.