Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal’in Balıkesir’e ilk ziyaretinin 100. yılı dolayısıyla temsili karşılama töreni düzenlendi. Balıkesir Tren Garı’nda düzenlenen törende Balıkesir’e 100 yıl önce gelen Mustafa Kemal Atatürk’ün gelişi canlandırıldı. Atatürk’ü temsil eden Türk Bayrağı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuz tarafından Vali Vekili Mustafa Çek’e teslim edildi. Törene deprem bölgesine giden Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katılım göstermedi.

Balıkesir Tren Garı’nda düzenlenen törene Vali Vekili Mustafa Çek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Garnizon Komutan Vekili Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Dr. Tayfun Türkoğlu’nun yanı sıra il protokolü, siyasi partilerin il başkanları ve yöneticileri ile vatandaşlara katıldı. Yoğun kar altında gerçekleştirilen temsili karşılama töreninin ardından Atatürk heykeline çelenk sunuldu.

Şahin: “Balıkesir İstiklal Madalyasını hak ediyor”

Temsili karşılama töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin Balıkesirlilerin bundan 100 yıl önceki heyecanla Atatürk ve cumhuriyete sahip çıkmaya devam ettiğini söyledi. Şahin, “Bundan 100 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal İzmir istikametinden gelen bir trenle şehrimize teşrif etmişti. Balıkesirli hemşehrilerimiz yaşlısıyla, genciyle Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı burada coşkuyla karşılamışlardı. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın şehrimize geldiğinde Zağnos Paşa Camii’nde hutbe irat etmiştir. Bu hutbe Balıkesir tarihine olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne gerek devlet hayatında gerekse dini yaşamımızda doğru anlamanın ve doğru uygulamaları yapmanın önemli bir mihenk taşı olarak bize miras kalmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın bu belgesi bu nedenle son derece önemlidir. Balıkesirliler tarih boyunca devletine ve milletine sevgisi, sadakati, çalışkanlığı ile hizmet etmiş, devletinin ve milletinin bölünmez bütünlüğü için her türlü fedakarlığı yerine getirmiştir. Balıkesirliler Anadolu işgal edildiğinde yine Kuvayi Milliye ateşini Alaca Mescitte yaptıkları toplantıda aldıkları kararla ilk defa yakan kahraman insanlar olmuştur. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve arkadaşlarının başlattığı Kuva-yi Milliye Hareketi istiklal mücadelesine katılarak en önemli unsur, cumhuriyetin kuruluşunda mihenk taşı olmuşlardır. O günden itibaren Balıkesirliler cumhuriyetin kuruluş değerlerine, Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği ilkelere sadakatle bağlılıklarını her dönemde göstermişler, çalışkanlıklarıyla milletin bölünmez bütünlüğü için milletimizin ve devletimizin daha güçlü olabilmesi için çalışkanlıklarını ortaya koyarak her türlü fedakarlığı göstermişlerdir, bundan sonra da göstermeye devam edeceklerdir. Balıkesir bir Kuva-yi Milliye şehridir. Balıkesir İstiklal Madalyasını hak etmiş bir ildir” diye konuştu.

